Террористы "ДНР" призвали женщин не отпускать мужчин на заработки в Россию

Об этом сообщают " Новости Донбасса "

Он заявляет о "наличии в городе зарплат на уровне 30-35 тыс. рублей (11-13 тыс)".



"И поэтому у меня просьба к каждой женщине: удерживайте своих мужчин. Он будет работать на предприятиях города Макеевки, получать ту же заработную плату. Ведь посчитайте: в том же Краснодаре, в Ростове те же 60 тыс. рублей (22 тыс. грн ), минус проживания, минус питания, минус проезд ", - говорит он.