Террористы "ДНР" призвали женщин не отпускать мужчин на заработки в Россию
"Мэр" оккупированной Макеевки Донецкой области Сергей Голощапов обратился к жительницам города с просьбой не отпускать своих мужчин в РФ
Об этом сообщают " Новости Донбасса "
Он заявляет о "наличии в городе зарплат на уровне 30-35 тыс. рублей (11-13 тыс)".
"И поэтому у меня просьба к каждой женщине: удерживайте своих мужчин. Он будет работать на предприятиях города Макеевки, получать ту же заработную плату. Ведь посчитайте: в том же Краснодаре, в Ростове те же 60 тыс. рублей (22 тыс. грн ), минус проживания, минус питания, минус проезд ", - говорит он.
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