Об этом информируют российские пропагандистские СМИ.

"Суд" самопровозглашенной псевдореспублики "ДНР" сегодня вынес первый "приговор" трем иностранным добровольцам, защищавшим Украину от российских захватчиков в рядах ВСУ.

Так, британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима террористы "приговорили" к смертной казни.

Предварительно российские СМИ писали о "судебном процессе" над Эндрю Хиллом, однако позже так называемый суд "ДНР" уточнил, что на самом деле имя бойца Аслин.

Один из адвокатов подсудимых заявил, что военные планируют оспорить смертный приговор. Для этого им дают один месяц.

В то же время Генштаб ВСУ отмечает , что согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительным протоколам к ним 1977 года все добровольцы, являющиеся военнослужащими ВСУ, независимо от гражданства попадают под правовой статус комбатантов. Это означает, что такие лица имеют право на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.

"Напоминаем, что Женевские конвенции 1949 года запрещают какие-либо незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных, и обязывают к гуманному обращению с находящимися в плену военнослужащими. Несоблюдение соответствующих признанных норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением Конвенции", - отметили в Генштабе.

8 июня стало известно , что "генпрокуратура" так называемой ДНР открыто заявляет о намерении казнить трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе подразделений ВСУ

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