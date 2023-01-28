Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмме.

Три боевика "ДНР" Южного военного округа захватчиков активно участвовали в штурме мирных городов Донецкой и Запорожской областей: они попали в плен ВСУ в 2022 году.

Так, по материалам СБУ, суд назначил мужчинам наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Среди осужденных - мужчина, еще в 2015 году приехавший во временно оккупированный Донецк и присоединившийся к террористической группировке "Восток". После 24 февраля он воевал против Сил обороны в районе поселка Пески, где и попал в плен.



Следующий преступник – командир гранатометного подразделения подконтрольной оккупантам "народной милиции ДНР", участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении.



Еще один боевик состоял в составе "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ". В рядах кафиров занимался ремонтом и обслуживанием вражеской военной техники", - предоставили данные правоохранители.

Так, злоумышленников будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Отмечается, что еще одного мужчину также обвинили в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в государственные учреждения в приграничных регионах Украины.

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