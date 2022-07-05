Террористы "ДНР" обвинили в найме гражданина Швеции, сдавшегося в плен на Азовстали
"Власть" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обвинила в найме гражданина Швеции
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что этот военный находился на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдался в плен.
"Во время допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", - заявил источник ТАСС.
Имя гражданина Швеции ТАСС не называет. Остальные источники о его задержании пока не сообщают.
- Ранее в "ДНР" приговорили к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и служивших в украинской армии марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и "насильственном захвате власти".
- Согласно сообщениям российских СМИ, "ДНР" предъявила такие же обвинения еще двум британцам - Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.
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