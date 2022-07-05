Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что этот военный находился на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдался в плен.

"Во время допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", - заявил источник ТАСС.

Имя гражданина Швеции ТАСС не называет. Остальные источники о его задержании пока не сообщают.

Ранее в "ДНР" приговорили к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и служивших в украинской армии марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и "насильственном захвате власти".

Согласно сообщениям российских СМИ, "ДНР" предъявила такие же обвинения еще двум британцам - Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.

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