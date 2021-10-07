Террористы "ДНР" обещают открыть 8 октября пункт пропуска напротив украинского КПВВ "Новотроицкое"

Об этом сообщает издание Новости Донбасса.

Пункт должен работать по графику с 9:00 до 16:30.



Он расположен напротив украинского КПВВ "Новотроицкое".



Отмечается, что в случае выезда из ОРДО, необходимо иметь при себе регистрацию на контролируемой Украиной территории. А для въезда необходимо иметь разрешение от псевдомежведомственного штаба "ДНР".