Террористы "ДНР" обещают открыть 8 октября пункт пропуска напротив украинского КПВВ "Новотроицкое"
Оккупанты заявили о планах 8 октября открыть движение через свой пункт пропуска "Оленевка" напротив КПВВ "Новотроицкое"
Об этом сообщает издание Новости Донбасса.
Пункт должен работать по графику с 9:00 до 16:30.
Он расположен напротив украинского КПВВ "Новотроицкое".
Отмечается, что в случае выезда из ОРДО, необходимо иметь при себе регистрацию на контролируемой Украиной территории. А для въезда необходимо иметь разрешение от псевдомежведомственного штаба "ДНР".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное