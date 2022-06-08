Об этом написала в фейсбуке подруга одного из подсудимых Ника Фесенко.

"Пишу это, не зная, увижу ли когда-нибудь еще своего друга Брайана, который пошел защищать Украину, ставшую ему родной", - запостила женщина.



Как стало известно, речь идет об уроженце Королевства Марокко Брагиме Саадуне, переехавшем в Украину несколько лет назад для обучения в КПИ на факультете аэрокосмических систем.



В 2021 году юноша пошел добровольцем в морскую пехоту, а затем подписал контракт с ВСУ. После начала полномасштабного вторжения РФ Саадуне уехал на передовую, где защищал от россиян Мариуполь.



Как отмечает Фесенко, в марте связь с Саадуне оборвалась. Позже в апреле прокремлевские СМИ начали публиковать информацию о нем, а также двух других иностранных добровольцах - Шонне Пиннере и Эндрю Хилле.



Как передает РБК Украина, последние являются выходцами из Великобритании.



Пиннер официально служит в составе ВСУ. Он женат на украинке и защищал Мариуполь как свой родной город. Хилл после начала полномасштабной войны приехал в польский Жешув специально, чтобы помогать украинским беженцам, позже вступил в ряды ВСУ в качестве добровольца.



Все трое находятся в плену на территории псевдореспублики "ДНР", где их собираются приговорить к смертной казни. Российские СМИ называют защитников "наемниками".



"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время состоится первое судебное заседание. С учетом военного времени и на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь", - сообщает "генпрокуратура". называемой ДНР.



Знакомые и друзья Саадуне призывают распространять информацию и не молчать, чтобы вытащить защитников из плена и предотвратить их казнь.

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