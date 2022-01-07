Террористов нужно уничтожать, - Токаев приказал стрелять в протестующих на поражение без предупреждения
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов"
Об этом пишет Sputnik Казахстан.
"Мною отдан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил президент Казахстана в обращении к народу.
Он добавил, что террористов и бандитов нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время.
"Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности", - отметил президент Казахстана.
Касим-Жомарт Токаев попросил людей сообщать обо всех подозрительных лицах в полицию.
По его словам, только на Алматы напали 20 тысяч бандитов.
Кроме того, Касим-Жомарт Токаев поблагодарил руководителей стран ОДКБ за "оказанную поддержку".
"Отдельную благодарность хотел бы выразить президент РФ Владимиру Путину за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.35
Покупка 27.35Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное