Террористов нужно уничтожать, - Токаев приказал стрелять в протестующих на поражение без предупреждения

Об этом пишет Sputnik Казахстан.



"Мною отдан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил президент Казахстана в обращении к народу.



Он добавил, что террористов и бандитов нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время.



"Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности", - отметил президент Казахстана.



Касим-Жомарт Токаев попросил людей сообщать обо всех подозрительных лицах в полицию.



По его словам, только на Алматы напали 20 тысяч бандитов.



Кроме того, Касим-Жомарт Токаев поблагодарил руководителей стран ОДКБ за "оказанную поддержку".



"Отдельную благодарность хотел бы выразить президент РФ Владимиру Путину за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ", - добавил он.





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