Террористическое нападение, - Резников об авиаударе по Яворовскому полигону

Об этом он написал в Twitter.



Он снова призвал закрыть небо над Украиной.

"Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове. Здесь работают иностранные инструкторы. Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – написал Резников.

По уточненным данным, 35 человек погибли от авиаударов на территории Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области.