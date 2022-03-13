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Война с Россией: хроника
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Террористическое нападение, - Резников об авиаударе по Яворовскому полигону

13 мартa, 2022 воскресенье
14:56
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области террористическим нападением

Об этом он написал в Twitter.

Он снова призвал закрыть небо над Украиной.

"Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности во Львове. Здесь работают иностранные инструкторы. Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – написал Резников.

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Алексей Резников
Яворовский полигон
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