Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российские зверства, хоть и направлены на запугивание украинского народа, только укрепляют позицию Запада по оказанию Украине помощи. Такие удары, которые Россия нанесла по Днепру, лишь доказывают нашим союзникам, что не нужно останавливать помощь нашей стране", - пояснил Краев.

Эксперт подчеркнул, что у России не получится запугать украинский народ и западных союзников.

"В качестве примера этого можно отразить позицию Великобритании. В Великобритании почти через сутки после этого удара объявили о беспрецедентном пакете военной помощи Украины. Такие примеры еще раз доказывают, что каждый последующий ракетный удар РФ и попытка нас запугать будет вызывать только большее сопротивление", – добавил он.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 40 погибли, 43 человека в розыске. По предварительным данным были разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

16 января стало известно, что Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.

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