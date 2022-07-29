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Аналитика

Террористический акт в Еленовке, стягивание сил на Запорожское и Херсонское направления, ракетный террор. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
29 июля, 2022 пятница
22:21
Статьи Сергей Згурец

Оценивая риски пуска ракет с белорусской территории в 35 км от границы, нам следовало бы предупредить Беларусь о возможности использования наших средств поражения для уничтожения пусковых установок

Россия совершила очередной террористический акт

На фоне убийства пленных в Еленовке украинцев остальные события дня отошли на второй план. Есть разные версии, как это могло произойти: или использование российских реактивных систем залпового огня, или внутренний взрыв, вызванный взрывчаткой, заложенной в бараках. Во всяком случае, ответственным за это является российское военное руководство.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что якобы ответственность несут наемники ЧВК Вагнера , мол, министерство обороны России об этом не знало. Это не совсем верное утверждение. Полную ответственность несет как министерство обороны Российской Федерации, так и российские власти в целом.

Россияне брали на себя обязательство выполнять условия Женевской конвенции. Наши защитники сдавались в плен, выполняя приказ украинского руководства, надеясь, что будут соблюдены правила ведения боевых действий.

Россияне пытаются обвинить Украину в этом теракте, мол, ВСУ ударили по тюрьме в Еленовке из HIMARS. Следует напомнить, что расстояние от Еленовки до линии столкновения – около 10 км. Все знают, что там находятся наши пленные. Нет никакой логики в использовании HIMARS, которые бьют до 80 км, бить по объекту, который находится в 10 км от столкновения. Логики в этом нет.

Интересен также факт, что ни один россиянин , охранявший наших пленных, не пострадал. Это какое-то странное стечение обстоятельств, опосредованное подтверждением, что это был спланированный российскими оккупантами акт уничтожения военнопленных украинцев, чтобы запугать наше общество и Вооруженные силы Украины.

Освобождение Херсонщины

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо рассказала, что Вооруженные силы Украины продолжают успешные контрнаступательные действия на Юге, но подчеркнула, что "киношного" освобождения Херсонщины не будет. Мы реализуем это уничтожением логистических путей обеспечения. Но россияне не покидают нашу территорию.

Российские оккупанты подтягивают силы на Запорожское и Херсонское направления. Три батальонно-тактических группы врага, которые были на Донбассе и отошли для восстановления, сейчас вернулись на запорожское направление. В Херсонскую область были отправлены достаточно свежие подразделения десантно-штурмовых войск Российской Федерации.

Переброска личного состава также осуществляется из Крыма, чтобы противодействовать контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Это будет напоминать операцию "большая мышеловка": чем больше российских оккупантов затянет на правый берег Днепра, тем большее преимущество над россиянами ВСУ будут иметь.

Политическое руководство России требует от военных контроля над Херсоном. Но проведение наступательных действий и освобождение украинской земли существенно подвесит планы российской власти по проведению референдумов и присоединению нашей территории к РФ.

Движение россиян с Юга на Бахмут

Особенно тревогу вызывают действия россиян вокруг Углегорской ГЭС и поселка Новолуганского, где враг пытается с Юга двигаться на Бахмут. На этом направлении создаются условия для продвижения в Бахмут и перерезание отдельных, важных для нас логистических направлений.

Ракетный террор России

В настоящее время в стране-агрессоре России не хватает обученного личного состава для проведения широкомасштабных наступлений. Но 28 июня было показательно с точки зрения агрессивных действий РФ с использованием ракетного вооружения: с 06:00 до 07:30 четыре российских бомбардировщика Ту-22М3 запустили 4 крылатые ракеты Х-22 из Брянской области РФ в 60 км от государственной границы Украины. Из белорусской Зябровки, около 35 км от украинской границы, запустили 8 ракет Искандер, 13 ракет С-300. 35 км от границы – это то расстояние, где мы способны обезопасить себя от России и Беларуси. Ведь обстрелы из Беларуси приобретают системный характер. Около 11:00 Россия запустила еще 2 Искандера из оккупированного Крыма, которые ударили по Кропивницкому .

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