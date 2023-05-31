Террористических ударов по Киеву со стороны россиян станет меньше, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Консолидация российских беспилотных комплексов, баллистических и крылатых ракет имела целью психологически-военный эффект. Постоянно обеспечивать такой интенсивный темп ударов по Украине Россия не сможет. Россияне определенное время занимались накоплением дронов. Что касается крылатых ракет, то мы знаем темпы изготовления. Они не являются такими интенсивными, чтобы дальше поддерживать темпы ударов более 40 ракет в месяц", - отметил Згурец.

По словам эксперта, ожидая наступательных действий ВСУ, Россия сделает паузу и будет снова накапливать свой потенциал.

"А потом размышлять над тем, как использовать этот потенциал именно для сдерживания наступательных действий ВСУ. Пауза будет, ударов по столице Украины станет меньше, потому что эти удары не рациональны с точки зрения военной логики. Хотя мы понимаем, что агрессор руководствуется воровской логикой" , – подчеркнул Згурец.