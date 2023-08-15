Ночная ракетная атака Украины

Этой ночью 15 августа около 4 часов российские оккупанты нанесли удары по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Воздушные силы Вооруженных Сил зафиксировали 28 ракет разных типов. В первую очередь это 20 крылатых ракет Х-101 и Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации. Кроме того, были запущены 4 крылатых ракеты "Калибр" из находившегося вблизи Ялты фрегата в Черном море. А еще 4 крылатых ракеты Х-22 запустили из шести самолетов дальней авиации Ту-22 М3. Странно, почему ракет четыре, а самолетов шесть. Думаю, что, наверное, не все ракеты смогли покинуть крыло этих российских бомбардировщиков, возможно, из-за какой-то технической неисправности. В ходе сегодняшней атаки "шахеды" не использовались.

В итоге удалось уничтожить 16 из 24 крылатых ракет, это Х-101 и Х-555, а Х-22 – не удалось. Как мы знаем, в Украине крайне ограничены возможности противодействия этим ракетам и главные комплексы, способные противодействовать этим Х-22, сейчас прикрывают столицу. И это еще раз поднимает вопрос об увеличении количества таких систем и над другими городами нашей страны.

Было много и ложных целей, которые враг пытался использовать, чтобы обмануть нашу систему ПВО, в частности, использовались так называемые электронные цели. То есть когда комплекс РЭБ формирует на мониторе наших ЗРК отметку, которую можно спутать с еще одной вражеской целью. Но сегодня пресс-секретарь Воздушных сил Игнат сказал, что такие уловки нам известны и что это не влияет на эффективность нашей ПВО. Но было бы гораздо лучше, добавил спикер, если бы у нас было больше средств, которые могли бы уничтожать ракеты противника на значительно большей дистанции. Что еще раз говорит о том, что нам нужны средства ПВО.

Все страны-партнеры пытаются помогать Украине. Хотя в Европе ограничены запасы мощных ЗРК, потому что Европа, США и НАТО делали ставку прежде всего на то, что самолеты должны быть главными в защите воздушного пространства.

Удары противника в любом случае террористические, потому что известны последствия - пострадали населенные пункты и мирные люди . Эти ракетные атаки на линию фронта на самом деле не влияют, где есть своя логика и соответствующие действия.

Ситуация на фронте

Владимир Назаренко, старший лейтенант, заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", рассказал, что его бригада выполняет задачи значительно севернее Бахмута, на восточном направлении. В общем, все восточное направление Донетчины очень горячее. Бои не утихают ни на день. Происходят постоянные боестолкновения, потому что враг пытается штурмовать и продвигаться. Уже больше года противник использует тысячи тонн боеприпасов по всему направлению, разрушая все вокруг. Здесь только можно говорить о мужестве наших ребят, которые ежедневно держат оборону, несмотря на бешеные обстрелы и разрушения, которые причиняют российские войска.



Старший лейтенант заметил, что у врага остаются очень большие запасы резервов как живой силы и металлолома, так и боеприпасов, стволов. Живую силу россияне не жалеют, не экономят своих солдат, потому что у них нет проблемы с поставкой новых мобилизованных. Но наши Силы обороны отражают попытки противника атаковать.

Назаренко добавил по поводу кассетных боеприпасов, что это не волшебная палочка и не надо иметь иллюзий, что с появлением этих боеприпасов мы сейчас будем быстро всех убивать. Это вид вооружения, помогающий уничтожать врага в окопах и поражать большую плоскость. Есть эффективность этого боеприпаса, накрывающего плоскостями, поэтому шансы попадания взрывного заряда во вражескую цель увеличивается.

Военнослужащий подытожил, что современная война – это война технологий, а количество живой силы не является ключевым фактором. В первую очередь это война технологий, навыков, координации, идей, характера, ума, хитрости для того, чтобы победить врага, которого гораздо больше, который значительно мощнее. Надо быть намного умнее и иметь преимущество в технологиях, чтобы в первую очередь сохранить жизнь каждого героя.

Производство украинских ударных дронов

Далее поговорим о беспилотных технологиях, широко используемых на поле боя с обеих сторон. Недавно Минобороны дало допуск на эксплуатацию ударных дронов "Оса" и "Відсіч". Именно об этом подробнее расскажет Валерий Боровик, глава правления Альянса "Новая энергия Украины", командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел".

Валерий Боровик рассказал, что был проделан большой путь, который компания проходила еще в 2015 году с первым дроном-камикадзе в Украине "Ятаган". К сожалению, в те годы все эти процедуры занимали много времени. Сегодня дрон "Відсіч" выходит на контрактирование. "Оса" – это дрон FPV, имеющий мощную украинскую комплектацию. Уже у нас выпускаются рамы, также будут производиться пропеллеры, двигатели, системы наведения и прочее. Для компании это означает возможность контрактирования, которая позволит масштабировать производство с сотен до тысяч, даже десятков тысяч дронов. Идет контрактная работа с двумя крупными предприятиями и перспективной компанией, с которыми будем масштабировать наше производство. Это позволит серьезно громить врага на ближних подступах, как тактически – на поле боя, так и стратегически – за 40 км и дальше. Компания еще работает над некоторыми проектами, которые будут лететь достаточно далеко и несут достаточно подарков для противника.



Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" отметил, что нужно убрать системные недостатки, чтобы облегчить масштабирование производства дронов . Первое – допуск к эксплуатации должен занимать не месяцы, а дни, максимум недели. Следует проанализировать, почему происходят задержки. Увидеть, какие были приняты ошибочные решения, почему эта процедура усложнилась. Потому что сегодня военные с производителями ищут возможности, как эту процедуру ускорить или обойти. Соответственно, лучше сделать подобные процедуры более четко и понятно, где заказчик вместе с производителем выезжают на полигон, чтобы увидеть работу дрона под РЕБом, как наносится удар или имитация удара. Затем производитель берет на себя ответственность, что этот дрон будет работать, также заказчик, подписывающий этот акт, также берет на себя ответственность. А дальше следует процедура допуска к эксплуатации.



Командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" добавил, что, если по двум дронам компания получила допуск на эксплуатацию, то по дрону "Відсіч" еще ждут некоторые финальные подписи. Ведь этот процесс занял три месяца, что недопустимо, поэтому нужно еще раз пересмотреть не саму юридическую базу, а инструкции, усложняющие сегодня эту процедуру. Во-вторых, дрон, который производится из украинских комплектующих, всегда будет дороже в 3-5 раз тех китайских дронов, которые быстро собираются и стоят 500 или 1000 $. Потому что украинская компания вкладывает средства в RnD (Research and Development, структура, которая ищет, фильтрует и анализирует инициативы в индустрии и внутри компании, – ред.), в закупку производственных мощностей. Мы должны пройти тот путь, который прошли китайцы, немцы, американцы, когда вкладывали миллиарды в развитие своих дронных отраслей. Соответственно, нам нужно вкладывать в производственные мощности.

Подытоживая слова господина Боровика, отмечу, что нужно и дальше поднимать подобные вопросы на медийных площадках и давить на государственные структуры, чтобы они работали эффективнее.