Террориста "ДНР", стрелявшего по ВСУ из гаубицы, приговорили к 12 годам заключения

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В июле 2014 года житель Донетчины вступил в "ополчение ДНР" на должность стрелка, а уже в ноябре-декабре мужчину с позывным "дядя Петя" назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов в Торезе, где он 5 лет командовал прицельным огнем из гаубиц и подвозом боеприпасов для обстрелов позиций ВСУ

Участник незаконного вооруженного формирования террористической "ДНР" был на ротациях в г. Красный Луч (после декоммунизации Хрустальный, – ред.), с. Индустрии Луганской области, г. Кировском, г. Углегорске и пгт Ольховатке Донецкой области, откуда вел огонь по украинским позициям и помогал террористам противостоять силам антитеррористической операции.

В декабре 2019 года мужчина по собственному желанию уволился со "службы", но через три года был мобилизован в армию РФ для войны против Украины.

1 апреля 2023 в с. Опытном сотрудники СБУ задержали его во время боя с украинскими военными.

Фото: Донецкая областная прокуратура