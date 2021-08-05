Террориста "ДНР", который воевал против Украины, приговорили к 10 годам заключения
Суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" 10 лет лишения тюрьмы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Муж воевал против сил АТО/ ООС и обстреливал позиции украинского войска.
Злоумышленник признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации.
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