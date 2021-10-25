Террориста "ДНР" из банды "Восток" приговорили к 10 годам заключения

Об этом сообщает сайт СБУ .



По данным следствия, уроженец Макеевки Донецкой области присоединился к банде "Восток" в 2014 году.



"Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по" карьерной лестнице "от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка", - рассказали в СБУ.



Террорист принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских подразделений вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновка.



При этом при отсутствии командира полка террорист выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированиям. По словам свидетелей, он, в частности, отдавал приказы о боевых действиях в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За войну против Украины террориста неоднократно награждала оккупационная администрация.



Кроме того, следствие установило, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.



Суд признал боевика виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



По данным СБУ, осужден скрывается в ОРДО. Украинские правоохранительные органы объявили его в розыск.

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