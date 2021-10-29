"Террорист" проник в СИЗО со взрывчаткой: СБУ провела учения в Мариуполе
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Мариуполе Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По легенде учений, условные террористы решили вытащить из следственного изолятора (СИЗО) своего подельника – боевика так называемых Л/ДНР. Для этого один из злоумышленников под видом адвоката проник в здание следственного изолятора и пронес взрывное устройство.
"Террористы" захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донбасса.
Бойцы спецподразделений удачно провели силовую фазу - успешно нейтрализовали "террористов", освободили "заложников" и предотвратили "теракт". Тренировки происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное