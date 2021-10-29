"Террорист" проник в СИЗО со взрывчаткой: СБУ провела учения в Мариуполе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений, условные террористы решили вытащить из следственного изолятора (СИЗО) своего подельника – боевика так называемых Л/ДНР. Для этого один из злоумышленников под видом адвоката проник в здание следственного изолятора и пронес взрывное устройство.

"Террористы" захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донбасса.

Бойцы спецподразделений удачно провели силовую фазу - успешно нейтрализовали "террористов", освободили "заложников" и предотвратили "теракт". Тренировки происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.