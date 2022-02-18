Террорист "ЛНР" возле Шимшиновки угрожал наблюдателям ОБСЕ

Об этом говорится в отчете ОБСЕ .



16 февраля на полигоне возле временно оккупированной Шимшиновки к наблюдателям подошел российский наемник и заявил, что они не могут там находиться во время учений с боевой стрельбой и должны предварительно согласовать это с лицами, которые фактически контролируют территорию. Также он угрожал забрать автомобили Миссии, если наблюдатели попытаются без предварительного согласования посетить полигон.



Миссия выразила протест против выдвижения любых условий ее присутствия на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата, а также против недопустимых угроз захвата собственности ОБСЕ и подчеркнула, что эти действия террориста не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.



"Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в частности, делать свою соответствующую оценку безопасности", - подчеркнули ОБСЕ.

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Также наблюдатели напомнили о безусловности своей свободы передвижения и праве мониторинга в пределах, очерченных в мандате Миссии.



"В Решении Постоянного совета ОБСЕ № 1117 указано, что СММ будет предоставлен безопасный и надежный доступ по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является основой для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью, а также выполнения других задач, предусмотренных мандатом. Согласно мандату Миссии поручено, в частности, отчитываться о любых ограничениях свободы передвижения или других препятствиях выполнению ее мандата", - отметили в организации.

Напомним, ранее возле Довжанского Луганской области член "ЛНР" угрожал наблюдателям ОБСЕ арестом и не разрешил посетить этот район.

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