Террорист "ЛНР" на пункте пропуска угрожал наблюдателям ОБСЕ

Об этом говорится в отчете ОБСЕ .



"Утром 11 февраля во время патрулирования в пункте пропуска на границе около н. п. Довжанское (неподконтрольный правительству, 84 км юго-восточнее Луганска) к команде СММ подошел поинтересовавшийся у патруля член вооруженных формирований. Он также заявил "Миссии не разрешено посещать этот район без предварительного согласования с его руководителями в вооруженных формированиях. В конце он также добавил, что СММ разрешается выполнять свои задачи только вдоль линии столкновения", - сообщили в Миссии.



Наблюдатели ответили террористу, что не могут поделиться подробной информацией о плане патрулирования, и объяснили, что мандат СММ предусматривает безусловную свободу передвижения по всей зоне ответственности Миссии.



Мужчина отреагировал агрессивно и пригрозил наблюдателям арестом, если они немедленно не покинут этот район. В конце концов, сотрудники ОБСЕ уехали.



Миссия осудила агрессию и угрозы членам СММ, добавив, что у них нет никакого оправдания при любых обстоятельствах, а также напомнила о безусловности своей свободы передвижения, предусмотренной в мандате наблюдателей.

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