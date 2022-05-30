Террорист "ДНР" заявил, что некоторых украинских пленных "приговорят к смертной казни"
Глава псевдоминистерства юстиции террористической организации "ДНР" Юрий Сироватко заявил, что некоторым пленным защитникам Мариуполя грозит приговор к смертной казни
Об этом сообщает Интерфакс.
Он сказал, что украинских пленных будут судить в террористической организации.
"Предварительно могу сказать, что среди находящихся под стражей есть такие лица, которым будет присуждена самая высокая мера наказания. Это казнь", - заявил террорист.
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