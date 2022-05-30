Террорист "ДНР" заявил, что некоторых украинских пленных "приговорят к смертной казни"

Об этом сообщает Интерфакс.

Он сказал, что украинских пленных будут судить в террористической организации.

"Предварительно могу сказать, что среди находящихся под стражей есть такие лица, которым будет присуждена самая высокая мера наказания. Это казнь", - заявил террорист.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

23 мая главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинских военных , покинувших завод "Азовсталь", будет судить "международный трибунал" на оккупированной РФ территории.