Террорист "ДНР", который убивал раненых военных ВСУ, был приговорен к 6 годам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным спецслужбы, преступник в 2014 году убивал раненых в бою украинских военных.



В ходе досудебного расследования было установлено, что житель временно оккупированного Донецка поступил добровольно в учебный центр "ДНР" в Славянске. В дальнейшем он стал замруководителя этого центра. Задержанный готовил боевиков для незаконных вооруженных формирований, воюющих против Украины.



Находясь в незаконных вооруженных формированиях, пособник кафиров участвовал в обстрелах позиций ВСУ вблизи Донецка, Ясиноватой, Докучаевской, пгт Пантелеймоновка. Также он дежурил на военных объектах и конвоировал военнопленных и задержанных.



Контрразведка СБУ задержала преступника в октябре 2021 года в хостеле Киева, куда тот приехал из временно оккупированного Крыма.



Шевченковский районный суд Киева признал преступника виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

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