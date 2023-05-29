Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

Он отметил, что каждая подобная террористическая атака лишь напоминает миру, что Россия идет "путем зла", а зло обязательно проиграет.

"Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда Patriot в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры, террор проигрывает", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что для государства-террориста нет большего унижения, чем успехи ВСУ.

"Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими Patriot мы будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы", - добавил президент.