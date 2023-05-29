Террор РФ проигрывает, когда Patriot в руках украинцев обеспечивает стопроцентное сбивание любых ракет, - Зеленский
В понедельник, 29 мая, Владимир Зеленский прокомментировал утренние обстрелы россиянами Украины и работу нашей ПВО и заявил, что "никто другой в мире не применяет оружие против зла более эффективно, чем украинцы"
Об этом идет речь в вечернем обращении президента.
Он отметил, что каждая подобная террористическая атака лишь напоминает миру, что Россия идет "путем зла", а зло обязательно проиграет.
"Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда Patriot в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры, террор проигрывает", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил, что для государства-террориста нет большего унижения, чем успехи ВСУ.
"Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими Patriot мы будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы", - добавил президент.
- В ночь на 29 мая враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и около 35 "шахедов". ПВО удалось сбить 37 ракет и около 30 беспилотников.
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