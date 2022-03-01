"Террор против Харькова": Зеленский призвал мир официально признать РФ государством-террористом за ракетный удар по площади Свободы

Об этом он сказал в своем обращении.



"Харьков. Удар крылатой ракеты в самую большую площадь Европы, в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины", - отметил Владимир Зеленский.



По его словам, Харьков и российский Белгород всегда были близкими, а границу между ними считали условной.



"После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода. Ракеты, попавшей в площадь Свободы - лицо нашего Харькова. Это террор против города, это террор против Харькова. Террор против Украины", - подчеркнул президент.



Владимир Зеленский отметил, что на площади не было военных целей, равно как и в тех жилых районах Харькова, которые россияне обстреливают из реактивной артиллерии.



"Ракета в центральную площадь - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением. Это государственный терроризм РФ. После такого Россия - это государство-террорист", - подчеркнул он.



Президент добавил, что это нужно признать и официально.



"Очевидно и должно быть официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности за террористов в международных судах", - заявил Владимир Зеленский.

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