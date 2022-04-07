Террор оккупантов, в плену руководители территориальных громад Херсонщины, – Белый

О террористической деятельности оккупантов в Херсонской области рассказал Дементий Билый, историк, политолог, председатель Херсонской областной организации КИУ в эфире Еспресо TV



Глава комитета сообщил: "Есть большая проблема, это террористическая деятельность оккупантов. Фактически, под ударом находятся многие слои херсонцев. В первую очередь, это руководители органов местного самоуправления, оккупанты пытаются заставить руководителей сотрудничать с ними, но это им не удается. Они идут на крайние меры, задерживают руководителей территориальных общин. Сейчас в плену почти десять руководителей: председатель Таврической общины Николай Ризак, председатель с. Милов Олег Яхниенко и другие руководители общин. Заставить сотрудничать не удается, ни один из руководителей территориальных общин не пошел на сотрудничество".



Дементий Белый добавил: "Оккупанты находят каких-то политических фриков или тех, кто закончил свою политическую карьеру, или политических неудачников и приглашают, чтобы они возглавляли военные, гражданские или оккупационные администрации, эти гауляйтеры уже появились в некоторых городах Херсонской области. К сожалению, есть такая ситуация, чтобы не попасть под давление, некоторые руководители наших общин вынуждены покинуть Херсонскую область, спасать свою жизнь и жизнь близких. давили, угрожали их близким.

Также продолжаются террористические мероприятия по активным гражданам. Хочу напомнить, что с начала марта в Херсоне и области проходят митинги, они проходят и сейчас. Недавно прошли митинги в Каховке и Херсоне, оккупанты ищут этих активистов, участвующих в митингах, хватают, допрашивают. Хватают депутатов разных уровней и также допрашивают. Ситуация, о которой нам известно, это то, что их там подвергают пыткам. И мы хотели бы обратиться в международные организации, пока не поздно, чтобы они организовали международные посещения нашей территории и посмотрели, как находятся в плену наши мирные местные жители».





Напомним, 7 апреля депутат облсовета Сергей Хлань сообщил , что в Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова



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