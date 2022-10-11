Об этом сообщает сайт ОБСЕ .

"Жилые дома, площади и улицы в час пик, парки и детские площадки являются целями неизбирательных ударов России по украинским городам. Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в том числе международного гуманитарного права", - заявляет руководство ОБСЕ.

В организации отметили, что причиной актов агрессии РФ против гражданского населения Украины являются неудачи оккупантов на фронте.

"Единственная причина этих брутальных и жестоких актов - распространять террор и компенсировать неудачи в достижении тактических и стратегических целей. Мы едины со смелым народом Украины и в дальнейшем привержены поддержке его благородного дела защиты наших общих ценностей и основных обязательств ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Ранее ОБСЕ осудила попытку РФ аннексировать территории Украины, назвав это "грубым нарушением международного права и устава ООН".

10 октября РФ нанесла ряд ракетных ударов и атак беспилотниками по территории Украины. По данным МВД, по состоянию на вечер 10 октября от российских атак погибли по меньшей мере 14 человек, еще 97 пострадали.

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