Террор гражданских продолжается: в Мелитополе племянник Кадырова будет контролировать местных гауляйтеров, - Федоров
В временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет следить за местными гауляйтерами
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона .
По его словам, россияне увеличивают свои группировки на территории южного региона Запорожской области. Их заселяют и в дома, и в квартиры. Кроме того, начинают приезжать новые гауляйтеры.
"Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотритель" от Кадырова", - рассказал Федоров.
Он уточнил, что племянник Кадырова связан с аграрной сферой и ранее являлся главой министерства аграрной политики Чечни. Федоров не исключает, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.
"Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне", – отметил мэр.
По его мнению, основной задачей "смотрящего" является контроль местных гауляйтеров, которым не доверяют даже оккупанты.
"Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население", - сказал Федоров.
- 8 декабря у аэродрома во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы.
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