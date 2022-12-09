Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона .

По его словам, россияне увеличивают свои группировки на территории южного региона Запорожской области. Их заселяют и в дома, и в квартиры. Кроме того, начинают приезжать новые гауляйтеры.

"Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотритель" от Кадырова", - рассказал Федоров.

Он уточнил, что племянник Кадырова связан с аграрной сферой и ранее являлся главой министерства аграрной политики Чечни. Федоров не исключает, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.

"Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне", – отметил мэр.

По его мнению, основной задачей "смотрящего" является контроль местных гауляйтеров, которым не доверяют даже оккупанты.

"Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население", - сказал Федоров.

8 декабря у аэродрома во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы.