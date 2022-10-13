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Главная война с Россией Террор, диверсии, зимний холод и ядерная угроза: названы сценарии действий Путина в войне в Украине, - Politico

Террор, диверсии, зимний холод и ядерная угроза: названы сценарии действий Путина в войне в Украине, - Politico

13 октября, 2022 четверг
04:53
война с Россией

Цель Путина истощить поддержку Запада и разжечь споры между союзниками Украины до того, как Россия окончательно проиграет на поле боя

Об этом сообщает Politico.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ достигли точки невозврата и уверенно идут к победе. Поэтому союзники должны сохранять спокойствие и продолжать поддержку Украины, а НАТО готова к любому сценарию.

Среди возможных сценариев издание называет продолжение массированных бомбардировок гражданского населения и инфраструктуры, что особенно опасно по мере приближения зимы.

Об этом свидетельствует, в частности, назначение командующим российскими силами в Украине известного своей жестокостью Сергея Суровикина.

Следовательно, Украине нужны системы, способные прикрыть целый регион от атак крылатых ракет и баллистических ракет, но эта возможность в военном плане сложна и дорога. И даже если у нее будет больше систем, руководству Украины придется расставить приоритеты, какие города, районы и объекты защищать, говорят эксперты.

Также Россия, вероятно, продолжит втайне уничтожать инфраструктуру стран НАТО. Это могут быть действия, подобные недавней атаке на "Северный поток" или повреждениям кабелей немецкой железной дороги.

Национальные власти могут усилить патрулирование на суше и на море, тем самым усилив сдерживание, но даже в этом случае невозможно контролировать все. Есть также киберугроза, придающая еще одно громоздкое измерение, пишет издание.

Такие "гибридные" нападения могут наконец привести к применению пятой статьи соглашения НАТО, в котором говорится, что нападение на одного из союзников является нападением на всех.

В то время как Путин, вероятно, повышает ставки, эксперты говорят, что он также, вероятно, пытается выиграть время, надеясь, что холодная погода изменит динамику конфликта, и Запад в конце концов устанет вооружать и финансировать Украину. Путин пытается выиграть время, пусть даже в обмен на тела русских солдат.

Кроме того, существует перспектива ядерной войны – концепция, которая недавно казалась немыслимой. Специалисты предупреждают, что ядерное оружие остается самым вероятным вариантом для Москвы.

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Мир
Владимир Путин
терроризм
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