Территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт: Наталья Диденко о погоде в эти выходные
В эти выходные 3 и 4 июня в Украине прогнозируется незначительное похолодание, однако большинство территории окажется в сухой погоде
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
Холодный атмосферный фронт потому и холоден, что в его тылу распространяется холодный воздух. Сейчас он пересекает территорию Украины.
Завтра в западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17...+22 °C.
Восточная часть, Херсонщина, Запорожье, Крым останутся почти в жару, +24...+29 °C.
Дожди с грозами удержатся в центре, кроме Виннитчины, кое-где на востоке и в Приазовье.
Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.
В воскресенье, 4 июня, в Украине повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 °C.
В Киеве и в субботу, и в воскресенье без осадков.
Завтра похолодает до +18...+20°C, а в воскресенье - +20...+23°C.
- В июне ожидаются магнитные бури. Первая мощная буря накроет Землю сегодня, 2 июня, а следующая – 18 июня. В эти дни метеозависимые могут ощущать головную боль.
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