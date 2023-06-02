Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Холодный атмосферный фронт потому и холоден, что в его тылу распространяется холодный воздух. Сейчас он пересекает территорию Украины.

Завтра в западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17...+22 °C.

Восточная часть, Херсонщина, Запорожье, Крым останутся почти в жару, +24...+29 °C.

Дожди с грозами удержатся в центре, кроме Виннитчины, кое-где на востоке и в Приазовье.

Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.

В воскресенье, 4 июня, в Украине повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 °C.

В Киеве и в субботу, и в воскресенье без осадков.

Завтра похолодает до +18...+20°C, а в воскресенье - +20...+23°C.