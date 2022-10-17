Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Территорию Луганщины, которую освободили ВСУ, оккупанты расстреливают до основания танками и артиллерией. Россияне доукомплектовывают войска резервами из мобиков и строят линию обороны. По всей линии фронта на Луганщине оккупанты размещают бетонные кубы, роют траншеи, т.е. готовятся к длительной обороне", - отметил Гайдай.

По его словам, в Луганской области работают российские заградотряды.

"Мобики понимают: как только они начнут бежать, то их свои поубивают. Есть предположение, что мобилизованные находятся под действием промедола. Они идут в эйфории и не чувствуют боли. Много свидетельств от наших военных, что идет взвод оккупантов из 20 человек, их расстреливают из пулемета, они падают, поднимаются уже не 20, а 15 солдат, но все равно идут вперед", - добавил Гайдай.

В Луганской области, в районе железнодорожной станции города Антрацит, ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники рашистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb