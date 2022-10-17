Территорию Луганщины, которую освободили ВСУ, оккупанты расстреливают до основания, - председатель ОВА Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожают населенные пункты Луганщины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Территорию Луганщины, которую освободили ВСУ, оккупанты расстреливают до основания танками и артиллерией. Россияне доукомплектовывают войска резервами из мобиков и строят линию обороны. По всей линии фронта на Луганщине оккупанты размещают бетонные кубы, роют траншеи, т.е. готовятся к длительной обороне", - отметил Гайдай.
По его словам, в Луганской области работают российские заградотряды.
"Мобики понимают: как только они начнут бежать, то их свои поубивают. Есть предположение, что мобилизованные находятся под действием промедола. Они идут в эйфории и не чувствуют боли. Много свидетельств от наших военных, что идет взвод оккупантов из 20 человек, их расстреливают из пулемета, они падают, поднимаются уже не 20, а 15 солдат, но все равно идут вперед", - добавил Гайдай.
- В Луганской области, в районе железнодорожной станции города Антрацит, ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники рашистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное