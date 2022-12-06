Об этом Рыщук сказал в комментарии роекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

"В целом общины, которые расположены у Днепра, превратились в "серую зону", в плацдарм, потому что российские войска не могут там закрепиться и они отошли дальше километров на 10 от линии разграничения, от Днепра. Они находятся в селах Раденск, в тех селах, там, где леса. Там у них есть возможность спрятать свою технику и отстреливать "Градами" сейчас по Херсону. Они выезжают, отстреливаются и загоняют обратно в лес, где они не видны", - сказал Рыщук.

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Мэр Олешек отметил, что оккупанты готовят эту территорию для боевых действий.

"Людей осталось очень мало. Как мне знакомый говорит, впечатление, что город вымер. У нас был на территории общины психоневрологический дом-интернат. Там были пожилые люди, их вывезли – часть в Симферополь, часть в Геническ. Интернат с детьми вывезли еще раньше, там 82 ребенка было. Все готовится для того, чтобы территория была приспособлена к боевым действиям", – сказал Рыщук.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники.

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