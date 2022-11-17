Территория вблизи Крыма под контролем ВСУ, - Генштаб
Украинские военные вышли к побережью Днепра, что дает им возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым
Об этом на брифинге 17 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"Наши военнослужащие действительно вышли на побережье реки Днепр, что нам позволяет контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову Крым. Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия", - сообщил О. Громов.
- На брифинге Алексей Громов также отмечал, что после ухода с правобережья Херсонщины оккупанты могут осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину: "Противник действительно перебрасывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры"
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