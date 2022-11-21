"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"
26 ноября в Хлебной Национального заповедника "София Киевская" ко Дню памяти жертв Голодомора "Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти" при информационной поддержке телеканала "Еспресо"
“Это акция нашей боли, которая хранится глубоко в памяти и многим не дает преодолеть страх. Свеча нашей любви к ближнему, потому что вспоминая о невинно убиенных – мы думаем о живых. Это свеча нашей веры, которую никто и никогда не сможет погасить” – пишут организаторы акции
В программе:
- Богослужение
- Замешивание теста и выпекание хлеба по старинному рецепту
- Народные псалмы
- Поэзия
- Живопись
- Свидетельства очевидцев
- Выставка живописи "Я помню"
Участники:
- Оксана Билозир - народная артистка Украины
- Лариса Руснак - народная артистка Украины
- Анатолий Матвийчук - народный артист Украины
- Катя Степанкова — заслуженный деятель искусств Украины
- Наталья Васько - актриса театра и кино
- Ирина Барамба - фольклористка, солистка группы "GG ГуляйГород"
- группа "Стодивница"
- Татьяна Власова - поэтесса
- Павел Коробчук – поэт
- Александр Мельник – художник
- Олесь Соловей – художник
- Василий Корчинский - художник
- Алексей Потапенко – заслуженный художник Украины
- Владимир Вятрович - историк, доктор философии, народный депутат Украины
Начало в 13 часов.
Инициатор — Анжелика Рудницкая
Соорганизатор: Фонд "Светлый" (Светлана Легкая)
Партнеры: ОО "Мы тут" (Александр Мельник)
Проект "Украинская мистерия" (Леся Кочергина)
Фонд возрождения культурной среды Киева
Центр фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко
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