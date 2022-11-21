Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"
Анонс

"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"

21 ноября, 2022 понедельник
19:01

26 ноября в Хлебной Национального заповедника "София Киевская" ко Дню памяти жертв Голодомора "Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти" при информационной поддержке телеканала "Еспресо"

“Это акция нашей боли, которая хранится глубоко в памяти и многим не дает преодолеть страх. Свеча нашей любви к ближнему, потому что вспоминая о невинно убиенных – мы думаем о живых. Это свеча нашей веры, которую никто и никогда не сможет погасить” – пишут организаторы акции

В программе:

  • Богослужение
  • Замешивание теста и выпекание хлеба по старинному рецепту
  • Народные псалмы
  • Поэзия
  • Живопись
  • Свидетельства очевидцев
  • Выставка живописи "Я помню"

Участники:

  • Оксана Билозир - народная артистка Украины
  • Лариса Руснак - народная артистка Украины
  • Анатолий Матвийчук - народный артист Украины
  • Катя Степанкова — заслуженный деятель искусств Украины
  • Наталья Васько - актриса театра и кино
  • Ирина Барамба - фольклористка, солистка группы "GG ГуляйГород"
  • группа "Стодивница"
  • Татьяна Власова - поэтесса
  • Павел Коробчук – поэт
  • Александр Мельник – художник
  • Олесь Соловей – художник
  • Василий Корчинский - художник
  • Алексей Потапенко – заслуженный художник Украины
  • Владимир Вятрович - историк, доктор философии, народный депутат Украины

Начало в 13 часов.

Инициатор — Анжелика Рудницкая
Соорганизатор: Фонд "Светлый" (Светлана Легкая)
Партнеры: ОО "Мы тут" (Александр Мельник)
Проект "Украинская мистерия" (Леся Кочергина)
Фонд возрождения культурной среды Киева
Центр фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко

https://fb.me/e/22g6gHEbE

Трансляция здесь. Подписывайтесь, чтобы не пропустить:

Билеты здесь.

Новости
Читайте также:
Путін
19 ноября, 2022 суббота
В Кремле понимают, что 5-я статья НАТО будет крушением как для России, так и для всего мира, - дипломат Брайза
У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети у прикордонному селі Пшеводув
20 ноября, 2022 воскресенье
В Польше завершили обследование места взрыва ракеты в приграничной деревне Пшеводув
20 ноября, 2022 воскресенье
Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
20:08
OPINION
Путин: немощный "божок" и его "апостолы"
20:08
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 21 ноября
19:40
Оккупанты уничтожили или повредили почти 800 объектов культурного наследия Украины, - Минкульт
19:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:04
OPINION
Когда есть борьба, то времени на депрессию нет
19:03
Оккупанты нанесли авиационный и два ракетных удара и били из РСЗО, ВСУ поразили скопление врага, горючее и технику
18:38
Эксклюзив
Сегодня нет никаких условий для каких-либо переговоров о перемирии, - дипломат Чалый
18:38
"Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении
18:24
Жан Беленюк
"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета
18:10
В КГГА рассказали, как будут обучаться учащиеся столичных школ в условиях отключения электроэнергии
18:09
OPINION
Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться
17:53
Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и беларусов
17:35
ЕС и ПР ООН выделят дополнительные 35 млн евро на восстановление Украины в условиях противостояния с РФ
17:30
Массово похищают гражданских: мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытают людей "на подвале"
17:28
Анонс
"Не все патеряна": тяжелая работа у российских пропагандистов
17:21
Посол ЕС в Украине Маасикас посетил Николаев
17:13
ЧМ-2022: Англия разгромила Иран в матче с 8 голами
17:11
В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
17:05
Эксклюзив
Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
17:02
В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ
17:00
Эксклюзив
Евромайдан стал первым успешным боем в великой войне с Россией, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
16:23
"Пережили оккупацию, переживем и трудности": в Херсоне осталось до 80 тыс. жителей
16:19
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
16:13
Обстрел Россией энергетической инфраструктуры является равнозначным применению оружия массового поражения, – Зеленский
16:07
Эксклюзив
В Украине построена противовоздушная система обороны гораздо эффективнее, чем в Израиле, - военный аналитик Гетьман
16:05
OPINION
Содействие занятости – важная составляющая государственной политики во время войны
16:02
Эксклюзив
Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России, - эксперт по информационной безопасности Майоров
15:52
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Верес", результаты других матчей 14-го тура
15:49
Норвегия предоставит Украине $195 млн на закупку газа на зиму
15:43
Люксембург передает Украине внедорожники Humvee
15:34
Анонс
Путин потеряет Крым зимой? Смотрите приложение "На связи"
15:04
В Херсоне обнаружили четыре застенка
15:03
Оккупанты вывозят оборудование двух шахт в Луганской области в Красноярский край РФ
15:02
В Харьковской области обнаружили "минный коридор", который оставили оккупанты
14:48
Эксклюзив
В Донецкой области враг под прикрытием артиллерии пытается продвигаться малыми группами, - боец батальона "Свобода" Назаренко
14:45
Майя Санду
Молдова уязвима перед атаками России и это может ослабить устойчивость Украины, - Санду
14:34
Литва после инцидента с ракетой в Польше решила не передавать Украине NASAMS
14:30
"Росатом" ограничит возможности МАГАТЭ для проверки ЗАЭС, - Reuters
14:28
ЧМ-2022: ФИФА заставила сборные отказаться от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
14:19
Ллойд Остин
В Пентагоне уверены, что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV