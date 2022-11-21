"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"

“Это акция нашей боли, которая хранится глубоко в памяти и многим не дает преодолеть страх. Свеча нашей любви к ближнему, потому что вспоминая о невинно убиенных – мы думаем о живых. Это свеча нашей веры, которую никто и никогда не сможет погасить” – пишут организаторы акции

В программе:

Богослужение

Замешивание теста и выпекание хлеба по старинному рецепту

Народные псалмы

Поэзия

Живопись

Свидетельства очевидцев

Выставка живописи "Я помню"

Участники:

Оксана Билозир - народная артистка Украины

Лариса Руснак - народная артистка Украины

Анатолий Матвийчук - народный артист Украины

Катя Степанкова — заслуженный деятель искусств Украины

Наталья Васько - актриса театра и кино

Ирина Барамба - фольклористка, солистка группы "GG ГуляйГород"

группа "Стодивница"

Татьяна Власова - поэтесса

Павел Коробчук – поэт

Александр Мельник – художник

Олесь Соловей – художник

Василий Корчинский - художник

Алексей Потапенко – заслуженный художник Украины

Владимир Вятрович - историк, доктор философии, народный депутат Украины

Начало в 13 часов.

Инициатор — Анжелика Рудницкая

Соорганизатор: Фонд "Светлый" (Светлана Легкая)

Партнеры: ОО "Мы тут" (Александр Мельник)

Проект "Украинская мистерия" (Леся Кочергина)

Фонд возрождения культурной среды Киева

Центр фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко

https://fb.me/e/22g6gHEbE

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