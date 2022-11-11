Об этом сообщили в telegram Министерства внутренних дел Украины.

"Ежедневно херсонские пиротехники проводят разминирование освобожденных территорий области. Обследуют метр за метром для того, чтобы каждый житель Херсонщины смог вернуться к привычной жизни и не подвергался опасности", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что с начала работ пиротехниками ГСЧС обнаружено и обезврежено 1 798 единиц взрывоопасных предметов. Однако работы остается еще много, ведь оккупанты оставили после себя большое количество мин, невзорвавшихся снарядов и других опасных предметов.

"Поэтому жителям Херсонщины нужно помнить о собственной безопасности и не посещать леса, поля, побережья рек, грунтовые дороги, обочины, поскольку они могут быть заминированы", - говорится в сообщении.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонщине обнаружили останки тел мирных жителей.

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