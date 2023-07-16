Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Хочу отметить, что блокаду Нагорного Карабаха устроил не только Азербайджан. Это российско-азербайджанская блокада. Именно Россия, которая за день до нападения на Украину пригласила в Москву президента Алиева, организовала блокаду этой территории. Ведь именно территорией Карабаха и Южной Армении они хотели рассчитаться с Азербайджаном за возможность обходить санкции и возможность перекачивать свои энергоресурсы через Баку", – объяснил Хзмалян.

Глава Европейской партии Армении подчеркнул, что Азербайджан продолжает помогать России обходить санкции

"Сейчас именно это и происходит. Россия продолжает перекачивать газ и нефть через Азербайджан в Турцию, а дальше в Европу под видом азербайджанской нефти. Таким образом, Кремль обогащается для продолжения войны против Украины. Именно потому то, что мы делаем в Нагорном Карабахе, является попыткой спасти своих людей. Эти люди находятся в блокаде с ноября 2022 года", - добавил он.



Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .