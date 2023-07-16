Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
Эксклюзив

Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян

16 июля, 2023 воскресенье
19:38
Мир

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян считает, что в обмен на территорию Нагорного Карабаха Россия получила возможность обходить санкции через Азербайджан

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Хочу отметить, что блокаду Нагорного Карабаха устроил не только Азербайджан. Это российско-азербайджанская блокада. Именно Россия, которая за день до нападения на Украину пригласила в Москву президента Алиева, организовала блокаду этой территории. Ведь именно территорией Карабаха и Южной Армении они хотели рассчитаться с Азербайджаном за возможность обходить санкции и возможность перекачивать свои энергоресурсы через Баку", – объяснил Хзмалян.

Глава Европейской партии Армении подчеркнул, что Азербайджан продолжает помогать России обходить санкции

"Сейчас именно это и происходит. Россия продолжает перекачивать газ и нефть через Азербайджан в Турцию, а дальше в Европу под видом азербайджанской нефти. Таким образом, Кремль обогащается для продолжения войны против Украины. Именно потому то, что мы делаем в Нагорном Карабахе, является попыткой спасти своих людей. Эти люди находятся в блокаде с ноября 2022 года", - добавил он.
 

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .

Видео
Россия
Владимир Путин
Армения
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
Метью Брайза
15 июля, 2023 суббота
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
ЗСУ
15 июля, 2023 суббота
После значительных потерь во время контрнаступления Украина изменила свою тактику, - NYT
Путін Гаага
15 июля, 2023 суббота
В РФ уже создана партия почетной капитуляции, во главе которой армия и ФСБ, - Пионтковский
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
16 июля
21:51
Россияне нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины: погибла женщина
21:44
Джокович проиграл Алькарасу в 5-сетовом финале Уимблдона
21:36
Обновлено
Россияне ударили по промышленному предприятию в Харькове: один человек погиб, трое пострадали
21:33
Будущее Украины в НАТО, и это не будет обсуждаться, - представитель Белого дома
21:22
В Италии 17-летний немецкий студент поцарапал стены Колизея
20:58
Эксклюзив
Союзники поддержат удары по РФ, если это будет сделано украинским оружием, - политик Береза
20:47
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
20:46
Путин принял передачу "Балтики" и Danone во временное управление России
20:27
В Ираке снесли минарет, которому 300 лет, чтобы расширить проезжую часть
20:16
В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые
20:04
OPINION
Аргументы дьявола
19:43
Вагнеровцы в Беларуси понадобятся для взятия Сувальского коридора, - депутат госдумы РФ
19:07
ВСУ ведут наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, — Генштаб
18:45
МН17
ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность
18:45
Интервью
Байден понимает слабость Путина, но все же боится спровоцировать 3-ю мировую войну, - дипломат Брайза
18:07
OPINION
Поколение войны
17:58
Убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом: в Харькове задержали 20-летнего злоумышленника
17:50
Интервью
Встреча Путина с Пригожиным и его бандой - это унижение президента РФ, - Пионтковский
17:50
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
17:24
Рекордная жара в Европе: Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов
17:10
В 76 лет умерла актриса и исполнительница песни Je tʼaime… moi non plus Джейн Биркин
17:04
Мы не можем ставить ПВО подальше от городов, - Игнат
16:39
Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения
16:23
ЧВК Вагнера
Вагнеровцев в Беларуси не хватит для создания ударной группы, - ГПСУ
16:02
OPINION
Как воспринимать зарубежных экспертов
16:02
В Харькове областные власти лишают финансирования легендарный театр "Березиль"
16:00
Эксклюзив
Власти РФ пытаются вычистить офицерский состав от поклонников Пригожина, - эксперт по международной безопасности Жовтенко
15:40
Оккупанты пошли в наступление в направлении Купянска на Харьковщине, - Маляр
15:23
В УЦОКО объяснили, почему абитуриентам не дают ознакомиться со своими ошибками на НМТ и подать апелляцию
15:23
Ада Роговцева отмечает свое 86-летие
14:46
Бритни Спирс готовит к выходу мемуары
14:16
G7
Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины
14:01
OPINION
Больше всего ку*вит бессилие
13:56
Обновлено
Нетаньягу
Премьер-министра Израиля выписали из больницы
13:53
Кассетные боеприпасы для Украины: Путин угрожает "зеркальными действиями"
13:17
Удвоение поддержки Украины является лучшим способом помощи мировой экономике, - министр финансов США
13:10
Вблизи Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2
12:57
На фото пиротехники, работающих в Черниговской области
Игрались со взрывчаткой: в Херсонской области пострадали двое детей
12:43
Розовые "НЛО" и перламутровые облака: на станции "Академик Вернадский" ученые зафиксировали два необычных явления
12:40
Россияне за сутки атаковали 7 областей Украины: по меньшей мере 4 погибших, 9 раненых. Ситуация в регионах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV