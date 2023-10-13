Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
В октябре 2023 г. 80% опрошенных украинцев утверждают, что не принимают никаких территориальных уступок, независимо от того, как долго будет длиться война или какие другие угрозы могут возникнуть
Об этом говорится в результатах опроса КМИС.
Согласно опросу, с мая 2023 процент украинцев, готовых к территориальным уступкам для обеспечения мира и сохранения независимости Украины, вырос с 10% до 14%.
Относительно настроений населения среди жителей запада и центра они остались почти неизменными по сравнению с маем 2023 года.
Однако среди южан доля увеличилась с 8% до 21%, а среди жителей схода показатель вырос с 13% до 22%. В то же время, если анализировать тех, кто сейчас проживает в восточных областях, то среди них 28% готовы к территориальным уступкам.
Фото: Скрин
Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии, отметил, что могут появиться люди, которые поддерживают "теорию измены" и будут пессимистично воспринимать рост готовности к территориальным уступкам.
"Есть определенные тревожные тренды в общественных настроениях, которые требуют отдельного внимания и анализа. Однако стержневым мы считаем базовую готовность украинцев к территориальным уступкам, более интегрально отражающий ощущение украинцами нынешней ситуации в стране и собственного самочувствия. Между нынешним и предыдущим опросом прошло около четырех непростых". месяцев с кровавыми битвами и разрушительными обстрелами. Скорее всего, у многих украинцев к началу лета ожидания относительно начала осени 2023 были более оптимистичными", - сказал он.
КМИС проводил свой опрос в период с 29 сентября по 9 октября 2023 года среди 1010 респондентов. Опрос не охватывал территорию Крыма и Донбасса, оккупированную Россией, а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.
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