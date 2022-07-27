Территориальные уступки РФ считают недопустимыми 84% украинцев, - опрос КМИС
По результатам опроса КМИС, 84% украинцев считают любые территориальные уступки России недопустимыми
Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.Согласно результатам опроса, который проводился 6-20 июля, для 84% респондентов никакие территориальные уступки РФ не допустимы. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились.
В КМИС отметили, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей Востока, терпящего интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки – только 16%), а среди южан – 82% против уступок (готовы – только 10%).
"Результаты опроса свидетельствуют, что, несмотря на возможное нарастание усталости, осложнение социально-экономической ситуации, тяжелые бои и террористические атаки, украинцы сохраняют сплоченность в вопросе, что агрессору нельзя идти на уступки. Если целью террора обстрелами является напугать украинцев и принудить к миру, то констатировать очередной провал России и очередное свидетельство тотального непонимания украинского общества", – сказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
- 24 мая 82% украинцев назвали недопустимыми никакие уступки по территории ради достижения мира.
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