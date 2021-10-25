"Территориально будут определенные ограничения": Данилов высказался о возможном локдауне
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что введение локдауна в Украине пока не рассматривается
Об этом Данилов сказал в интервью "РБК-Украина" .
"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что во власти "многие не дорабатывает" в вопросе противодействия коронавирусу.
"Владимир Александрович по понедельникам проводит большой селектор по этому вопросу. Там, поверьте, неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях. Потому что очень многие действительно не дорабатывает в этом вопросе", - сказал Данилов.
При этом секретарь СНБО отметил личную ответственность граждан за свое здоровье.
"Ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО также высказался относительно возможных сроков завершения пандемии.
"Мир считает, что она закончится до следующего лета. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - сказал Данилов.
- Напомним, с 26 октября Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" карантинную зону .
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