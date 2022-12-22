"Терпение Ирана ограничено": Тегеран пригрозил Зеленскому "судьбой некоторых лидеров" за обвинение в терроризме
После выступления Зеленского в США Иран предупредил, что "терпение безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично"
Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирана Нассер Канаани.
"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, включая Украину, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана по безосновательным обвинениям ограничено. Господину Зеленскому стоит поучиться на судьбе некоторых лидеров стран, которые рассчитывали на поддержку Америки", - сказал Канаани.
В речи в Конгрессе США Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в Россию, стали угрозой для критической инфраструктуры нашей страны.
Также Зеленский высказался о союзе России и Ирана: "Да один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира... И это вопрос времени – когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас".
В ноябре Иран признал , что отправил ограниченное количество беспилотников в Россию за несколько месяцев до начала ее вторжения в Украину, но отрицал поставки военного оборудования для использования в войне в Украину.
- Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.
- Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.
- Кроме того, Зеленский рассказал , выступая в конгрессе США, что мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя.
- Посол России в США заявил , что визит Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что ни Соединенные Штаты, ни президент Украины не готовы к миру.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил , что ни президент США Джо Байден, ни его украинский коллега Владимир Зеленский не проявили "потенциальную готовность прислушиваться к обеспокоенности РФ" во время визита в Штаты.
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