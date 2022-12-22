Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Ирана Нассер Канаани.

"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, включая Украину, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана по безосновательным обвинениям ограничено. Господину Зеленскому стоит поучиться на судьбе некоторых лидеров стран, которые рассчитывали на поддержку Америки", - сказал Канаани.

В речи в Конгрессе США Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в Россию, стали угрозой для критической инфраструктуры нашей страны.

Также Зеленский высказался о союзе России и Ирана: "Да один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира... И это вопрос времени – когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас".

В ноябре Иран признал , что отправил ограниченное количество беспилотников в Россию за несколько месяцев до начала ее вторжения в Украину, но отрицал поставки военного оборудования для использования в войне в Украину.

Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.

Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.

Кроме того, Зеленский рассказал , выступая в конгрессе США, что мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя.

Посол России в США заявил , что визит Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что ни Соединенные Штаты, ни президент Украины не готовы к миру.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил , что ни президент США Джо Байден, ни его украинский коллега Владимир Зеленский не проявили "потенциальную готовность прислушиваться к обеспокоенности РФ" во время визита в Штаты.

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