Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Утром 22 декабря группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, у села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя потери врага – минимум двое убитых", - написал он.

Чиновник подчеркнул, что с нашей стороны обошлось без потерь.

Во вторник, 20 декабря, российские террористы нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области.

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