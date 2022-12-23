Тероборона уничтожила ДРГ, вторгшуюся на Сумщину из РФ
Тероборона Сумщины разбила российскую диверсионно-разведывательную группу, в результате боя были ликвидированы по меньшей мере два оккупанта
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Утром 22 декабря группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, у села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя потери врага – минимум двое убитых", - написал он.
Чиновник подчеркнул, что с нашей стороны обошлось без потерь.
- Во вторник, 20 декабря, российские террористы нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области.
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