Тероборона Сумщины разбила колонну техники окупантов. Видео
Бойцы Территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских окупантов
Видео с результатом появилось в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.
"Сумщина. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских окупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ «Гвоздика», пара грузовиков и пару грузов. ", – прокомментировали действия терробороны в Генштабе.
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