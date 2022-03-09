Тероборона Сумщины разбила колонну техники окупантов. Видео

Видео с результатом появилось в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.



"Сумщина. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских окупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ «Гвоздика», пара грузовиков и пару грузов. ", – прокомментировали действия терробороны в Генштабе.



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