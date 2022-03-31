Тероборона Киевщины за сутки уничтожила оккупантов и пять единиц российской техники

Об этом сообщило Минобороны .



"Подразделения Теробороны в Киевской области устроили гостеприимную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили 5 единиц вражеской техники, а их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", - рассказали в Министерстве.

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