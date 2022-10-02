Тероборона "Азова" показала, как уничтожила российский танк
Бойцы 98-го батальона терробороны "Азова" показали, как уничтожили танк российских оккупантов
Об этом сообщил командир батальона Родион Кудряшов в телеграме.
"Видео уничтожение танка противника 98 батальоном ТрО "Азов" Днепр", - заметил он.
- 2 октября украинские военные показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52.
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