Об этом сообщил командир батальона Родион Кудряшов в телеграме.

"Видео уничтожение танка противника 98 батальоном ТрО "Азов" Днепр", - заметил он.

2 октября украинские военные показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb