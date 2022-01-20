Тернопольская и Житомирская области перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
По состоянию на 20 января в "оранжевой" зоне карантинных ограничений находится семь областей
Об этом сообщает Минздрав.
В Тернопольской области зафиксировали превышенный коэффициент выявления новых случаев коронавируса - 23,3% при целевом показателе ≤20%/<4%. В Житомирской области он также выше нормы и составляет 20,2%.
Коэффициент выявления новых заражений также превышен в Ивано-Франковской (31,8%), Сумской (29,9%), Ровенской (22,6%), Черновицкой (20,1%).
Уровень госпитализаций высок в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 60 и 81,5 соответственно по целевому показателю ≤60 на 100 тыс. населения.
Динамика уровня госпиталей больше нормы в Николаевской (81,5%) и Ивано-Франковской областях (108,4%) целевого показателя ≤50%.
Все эти регионы находятся в оранжевой зоне карантина.
- Напомним, в девяти регионах Украины был обнаружен "Омикрон".
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