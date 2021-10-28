Тернополь введет дополнительные COVID-ограничения с 1 ноября
С 1 ноября в Тернополе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения из-за сложной COVID-ситуации
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
"С 1 ноября на территории Тернопольской общины вступают в действие дополнительные карантинные ограничения", - говорится в сообщении.
Следовательно, будет ограничена работа заведений общепита. В частности, ресторанам и кафе будет позволено работать до 23:00. При этом заполненность заведения не должна превышать 50%, с расчетом не более 4 человек за столиком на расстоянии 1,5 м между столами.
Также рестораны и кафе смогут продолжить работу при условии вакцинации 100% сотрудников.
В то же время в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, празднований, дискотек и работа ночных клубов.
Со 2 ноября бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте будет только с 10 до 16 и с 20 до 23 часов в будни. В выходные пенсионеры смогут ездить бесплатно целый день.
Также предпринимателей обязали обеспечить прохождение вакцинации от COVID-19 водителей предприятий, задействованных для работы в маршрутной сети Тернопольской городской территориальной громады.
А всем субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тернопольской громады, обязали разместить на входе информационные материалы с указанием возможного максимального количества посетителей одновременного пребывания согласно постановлению КМУ №1236 от 09.12.2020; определить ответственное лицо, которое обеспечит надлежащий контроль за вакцинацией работников указанного учреждения или заведения и наличием у них соответствующих подтверждающих документов (COVID-сертификатов) о проведении указанных прививок; обеспечить наличие ксерокопий COVID-сертификатов работников, которые необходимо хранить в отдельной папке в специально отведенном месте при входе в заведение.
Торгово-развлекательные центры и другие торговые заведения, общепит обязали обеспечить аудио- и видеоинформацию о необходимости вакцинации от болезни COVID-19.
- Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений.
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