Тернополь введет дополнительные COVID-ограничения с 1 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"С 1 ноября на территории Тернопольской общины вступают в действие дополнительные карантинные ограничения", - говорится в сообщении.

Следовательно, будет ограничена работа заведений общепита. В частности, ресторанам и кафе будет позволено работать до 23:00. При этом заполненность заведения не должна превышать 50%, с расчетом не более 4 человек за столиком на расстоянии 1,5 м между столами.

Также рестораны и кафе смогут продолжить работу при условии вакцинации 100% сотрудников.

В то же время в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, празднований, дискотек и работа ночных клубов.

Со 2 ноября бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте будет только с 10 до 16 и с 20 до 23 часов в будни. В выходные пенсионеры смогут ездить бесплатно целый день.

Также предпринимателей обязали обеспечить прохождение вакцинации от COVID-19 водителей предприятий, задействованных для работы в маршрутной сети Тернопольской городской территориальной громады.

А всем субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тернопольской громады, обязали разместить на входе информационные материалы с указанием возможного максимального количества посетителей одновременного пребывания согласно постановлению КМУ №1236 от 09.12.2020; определить ответственное лицо, которое обеспечит надлежащий контроль за вакцинацией работников указанного учреждения или заведения и наличием у них соответствующих подтверждающих документов (COVID-сертификатов) о проведении указанных прививок; обеспечить наличие ксерокопий COVID-сертификатов работников, которые необходимо хранить в отдельной папке в специально отведенном месте при входе в заведение.

Торгово-развлекательные центры и другие торговые заведения, общепит обязали обеспечить аудио- и видеоинформацию о необходимости вакцинации от болезни COVID-19.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений.

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