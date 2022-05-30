Термины "спецоперации" и "трансплантация" детских органов для вывоза за границу: новые фейки от РФ

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

"В Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста обнаружены сотни медицинских карточек детей с указанием здоровых органов, при этом о болезнях у них не упоминается", - цитирует российские СМИ ЦПД.

Кроме того, в Центре развенчали фейк от главы МИД России Лаврова, который заявил, что "сроки "спецоперации" в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре". Таким образом, последний пытается оправдать военные поражения России в Украине.

Также Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма в Украине.