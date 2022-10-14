"Терминалы Starlink работают и будут работать": Минцифра и ОП прокомментировали отказ Маска финансировать сервис
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что предоставленные Украине компанией Илона Маска SpaceX терминалы Starlink "работают и будут работать"
Об этом Федоров написал в Telegram.
"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", – написал Федоров.
В Офисе президента также заверили, что терминалы Starlink продолжат работу.
"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", - написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.
Starlink – проект американской компании SpaceX по предоставлению широкополосного интернета в любой точке планеты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину SpaceX отправила в Украину несколько партий терминалов Starlink, предназначенных для нужд медиков, военных, транспортников, объектов критической инфраструктуры, энергетики и т.д.
С 24 августа SpaceX снизила стоимость интернета Starlink для украинцев.
В октябре издание Insider со ссылкой на аналитика и президента Eurasia Group Иена Бреммера сообщило, что Илон Маск якобы отказал Украине в использовании Starlink в Крыму, объяснив это опасением ядерной войны.
Компания CNN сообщила, что SpaceX в письме в Пентагон заявила об отказе финансировать Starlink в Украине.
Ранее, 3 октября, Маск предложил "план" по урегулированию российско-украинской войны, включавший, в частности, передачу Крыму России. За это предприниматель получил волну критики со стороны украинцев, союзников и сторонников Украины.
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