Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Системы Starlink имеют исключительно важное значение для боевых действий вдоль линии фронта. Поскольку там нет мобильной связи, интернет-трафика и обычных провайдеров. Наши войска стоят в поле и ничего, кроме терминалов Starlink просто нет. Это очень полезная вещь для военных. Ведь именно с помощью терминалов Starlink наши военные передают информацию, фото и видео с места происшествия", - пояснил Корсун.

Эксперт также подчеркнул, что терминалы Starlink очень важны для работы критической инфраструктуры Украины.

"По некоторым данным количество терминалов Starlink в Украине насчитывает более 25 тыс. Все время от начала полномасштабного вторжения все работало и работает. Вопрос только в средствах и это только вопрос отношений между Илоном Маском и Пентагоном. Я считаю, что в Маску проснулся бизнесмен и он начал считать свои средства и не больше. Хочу также отметить, что терминалы Starlink очень важны и для критической инфраструктуры Украины. Поэтому надеюсь, что они будут работать вплоть до нашей победы", - добавил он.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и другими компаниями спутниковой связи.

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