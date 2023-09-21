Терминалы спутниковой связи, грузовики и тягачи: Украина получила новый пакет помощи от Германии
Германия доложила об очередном пакете военной помощи Украине: в него вошли терминалы спутниковой связи, грузовики и тягачи
Об этом говорится на сайте германского правительства.
Отмечается, что новый пакет помощи Германии для Украины содержит:
- 17 терминалов спутниковой связи SatCom;
- антенный усилитель;
- 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
- 12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- запчасти WISENT.
Помощь Украине от Германии
Германия с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder. Новое вооружение от Германии поступает в Украину фактически каждую неделю.
Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидронные системы. Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательные беспилотники Vector и прочее.
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T, 21 июля – танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.
17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи Германии, в который вошли пусковые установки ЗРК IRIS-T.
24 августа Германия объявила о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot, 10 систем обнаружения дронов, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros, 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
13 сентября в рамках нового пакета помощи Украина, в частности, получила разведывательные дроны и боевые машины пехоты Marder.
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