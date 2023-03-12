Терминалы IBOX возобновили свою работу в Украине: это произошло за три дня
За три дня в Украине возобновили работу всех терминалов банка IBOX, ранее Нацбанк принял решение отозвать его лицензию, а СБУ провела обыски в офисах банка
Об этом сообщила пресс-служба IBOX в фейсбуке.
За три дня в Украине возобновили работу банковских терминалов IBOX. Так, утверждается, что терминалы уже принимают платежи по основным услугам, в частности:
- Monobank,
- А-Банк,
- ПУМБ,
- ОТП Банк,
- Sportbank,
- Unex Bank,
- Lifecell,
- Vodafone,
- Kyivstar и другие.
Соучредитель Монобанка Олег Гороховский также подтвердил, что терминалы снова принимают пополнение.
- Напомним, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК".
- Правоохранители ликвидировали схему отмывания денег банком Киева, который "обслуживал" нелегальный игорный бизнес: теневая прибыль составила более 2,5 млрд грн.
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