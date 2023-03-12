Терминалы IBOX возобновили свою работу в Украине: это произошло за три дня

Об этом сообщила пресс-служба IBOX в фейсбуке.

За три дня в Украине возобновили работу банковских терминалов IBOX. Так, утверждается, что терминалы уже принимают платежи по основным услугам, в частности:

Monobank,

А-Банк,

ПУМБ,

ОТП Банк,

Sportbank,

Unex Bank,

Lifecell,

Vodafone,

Kyivstar и другие.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский также подтвердил, что терминалы снова принимают пополнение.