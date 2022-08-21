Терминалы iBox начали массово пополнять непригодными гривнами из Херсона
В Украине зафиксировали массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания 500-гривневыми купюрами, выведенными из оборота в хранилище Ощадбанка в Херсоне
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.
"Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения в хранилище Сбербанка в Херсоне", – написал Гороовский.
По его словам, нетипичные пополнения новых клиентов iBox крупными купюрами могут задерживаться до инкассации терминала.
Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.
Установить их непригодность без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное