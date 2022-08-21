Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

"Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения в хранилище Сбербанка в Херсоне", – написал Гороовский.

По его словам, нетипичные пополнения новых клиентов iBox крупными купюрами могут задерживаться до инкассации терминала.

Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

Установить их непригодность без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно.

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