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Терлюга завоевала золото в карате. Как Украина выступает 22 июня на Европейских играх-2023

22 июня, 2023 четверг
21:03
Спорт

В четверг, 22 июня, сборная Украины в первый день Европейских игр в Кракове получила четыре золотые и две бронзовые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Карате

Анжелика Терлюга выиграла золотую награду в категории до 55 кг. Украинка в финале победила олимпийскую чемпионку по Болгарии Ивет Горанову - 2:0.

Украинский каратист Никита Филиппов завоевал бронзу в весе до 60 кг. В полуфинале он уступил Кристофу Стефану Ксеносу из Греции – 0:1 – и автоматически получил медаль.

Прыжки в воду

Украина завоевала золото в командных смешанных соревнованиях на трамплине 3 м и платформе 10 м. Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов и Анна Письменская набрали 438,30 балла и оставили сзади серебряных и бронзовых медалистов из Италии и Испании.

Гребля на байдарках и каноэ

Золото Людмилы Лузан и Валерии Тереты в Кракове оказалось для Украины первым на ЕИ-2023 в Кракове . Украинки стали лучшими на дистанции 500 м в соревнованиях каноэ-двоек. Второе место заняли представительницы Испании, третье – Венгрии.

Еще одну золотую медаль Украине принесли Олег Кухарик и Игорь Трунов в байдарке-двойке на дистанции 500 м. Серебро у Германии бронза досталась Сербии.

Пулевая стрельба

Олимпийская чемпионка Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Этот результат позволил украинцы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024. Золото получила Клаудия Бреш из Польши, серебро – Ками Ерджеевски из Франции.

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