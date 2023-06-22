Об этом сообщает Еспресо.TV.

Карате

Анжелика Терлюга выиграла золотую награду в категории до 55 кг. Украинка в финале победила олимпийскую чемпионку по Болгарии Ивет Горанову - 2:0.

Украинский каратист Никита Филиппов завоевал бронзу в весе до 60 кг. В полуфинале он уступил Кристофу Стефану Ксеносу из Греции – 0:1 – и автоматически получил медаль.

Прыжки в воду

Украина завоевала золото в командных смешанных соревнованиях на трамплине 3 м и платформе 10 м. Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов и Анна Письменская набрали 438,30 балла и оставили сзади серебряных и бронзовых медалистов из Италии и Испании.

Гребля на байдарках и каноэ

Золото Людмилы Лузан и Валерии Тереты в Кракове оказалось для Украины первым на ЕИ-2023 в Кракове . Украинки стали лучшими на дистанции 500 м в соревнованиях каноэ-двоек. Второе место заняли представительницы Испании, третье – Венгрии.

Еще одну золотую медаль Украине принесли Олег Кухарик и Игорь Трунов в байдарке-двойке на дистанции 500 м. Серебро у Германии бронза досталась Сербии.

Пулевая стрельба

Олимпийская чемпионка Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Этот результат позволил украинцы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024. Золото получила Клаудия Бреш из Польши, серебро – Ками Ерджеевски из Франции.